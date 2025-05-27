Экспорт швейцарских часов в США вырос в 2,5 раза 1 27.05.2025, 18:51

Из-за угроз Трампа.

Из-за угроз США ввести новые тарифы резко подскочил экспорт швейцарских часов, пишет Bloomberg. Общие поставки выросли на одну пятую, благодаря росту экспорта в США, который увеличился почти в два с половиной раза.

Федерация швейцарской часовой промышленности заявила, что на крупнейшем для производителей рынке — в США — экспорт увеличился на 149%. Благодаря этому общий объем поставок вырос на 18% или почти на одну пятую, достигнув 2,5 млрд швейцарских франков — около $3 млрд — за месяц. Однако, исключив экспорт в Штаты, динамика другая — в остальных странах мира поставки упали на 6,4%.

Аналитик швейцарского банка Vontobel Жан-Филипп Берчи отметил, что рост стал результатом торговой политики американского президента Дональда Трампа, направленной, в том числе, против Швейцарии. Поскольку введенные в апреле пошлины коснулись также продукции из драгоценных металлов и биметаллических сплавов, часы из таких материалов показали рост экспорта. Берчи считает, что резкий рост в США, вероятно, был разовой реакцией экспортеров: компании торопились поставить часы до введения тарифов. Это не означает, что спрос на часы действительно вырос.

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