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Санслужба проверила пляжи страны

  • 27.05.2025, 19:07
Санслужба проверила пляжи страны

Можно купаться?

У санэпидслужбы в преддверии летнего сезона нет оснований для запрета купания на беларусских пляжах, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты обследовали 473 пляжа в зонах рекреации и отобрали 2484 пробы воды.

— По результатам лабораторного контроля санитарно-эпидемиологическая обстановка признана стабильной, ограничений на купание не вводилось, — констатировали в РЦГЭиОЗ.

Санитарно-эпидемиологическая служба продолжит контролировать состояние пляжей на протяжении всего купального сезона, заверили в Центре.

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