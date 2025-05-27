Санслужба проверила пляжи страны
- 27.05.2025, 19:07
Можно купаться?
У санэпидслужбы в преддверии летнего сезона нет оснований для запрета купания на беларусских пляжах, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Специалисты обследовали 473 пляжа в зонах рекреации и отобрали 2484 пробы воды.
— По результатам лабораторного контроля санитарно-эпидемиологическая обстановка признана стабильной, ограничений на купание не вводилось, — констатировали в РЦГЭиОЗ.
Санитарно-эпидемиологическая служба продолжит контролировать состояние пляжей на протяжении всего купального сезона, заверили в Центре.