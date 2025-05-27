В РФ начали обсуждать новое повышение налогов после крушения сырьевых доходов бюджета 1 27.05.2025, 19:08

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В этом году РФ столкнулась с двузначным падением нефтегазовых доходов.

Депутаты Госдумы России снова обсуждают сценарии повышения налогов, чтобы наполнить федеральную казну, которая в этом году столкнулась с двузначным падением нефтегазовых доходов.

В ходе заседания думского комитета по бюджету 26 мая поступили предложения поднять налоги для банков, а также для нефтяных компаний, рассказал «Интерфаксу» председатель комитета Андрей Макаров.

Обе идеи, по словам Макарова, нежизнеспособны. Нефтяные компании платить больше не могут, поскольку оказались под санкциями, объяснил он: «Мы видим сейчас проблемы, с которыми сталкиваются все наши компании, страна, с тем, чтобы продать нефть, которую мы добываем». Что касается банков, то они также стали мишенью западных ограничений, продолжил депутат, а от их устойчивости зависит безопасность всей экономики страны.

Тем не менее, признал Макаров, даже обновленные прогнозы по бюджету, со сниженным планом доходов, сейчас выглядят «излишне оптимистичными». Минфин ждет, что по итогам года казна соберет 8,3 трлн рублей налогов с нефти и газа — на 2,6 трлн рублей меньше, чем планировалось. Общие доходы не дотянут 1,8 трлн рублей до изначального плана (38,5 трлн рублей вместо 40,3 трлн), а дефицит станет рекордным с пандемии — 3,8 трлн рублей.

Чтобы наполнить военный бюджет, размер которого бьет рекорды со времен СССР, в 2022–2024 гг. правительство РФ уже повышало НДПИ на нефть и газ, вводило для крупного бизнеса «налог на сверхприбыль» и курсовые пошлины. В 2025 году стартовала крупнейшая за десятилетия налоговая реформа: был повышен налог на прибыль, введена дифференцированная шкала НДФЛ, а кроме того, выросли пошлины и акцизы, в том числе на топливо. По расчетам Минфина, это принесет в бюджет 3,6 трлн рублей в текущем году и почти 15 трлн — за 6 лет.

Тем не менее, вероятность нового повышения ненефтяных налогов в следующем году растет, считает директор по инвестициям «Астра Управление Активами» Дмитрий Полевой. Головной болью для бюджета становятся цены на нефть: баррель Urals стоит $52-54 вместо $70, на которые рассчитывало правительство, а курс доллара упал ниже 80 рублей, хотя в бюджет закладывали 96,5 рубля.

По данным Минфина, в январе–апреле нефтегазовые поступления в казну сократились на 10% год к году, а в мае, по расчетам Reuters, спад ускорился до 33%.

Наиболее остро вопрос поиска денег, скорее всего, встанет в 2026–2027 гг., когда наступит срок оплачивать новые «национальные проекты», с которым Владимир Путин вышел на пятый срок. Дело в том, что их финансирование в значительной части сдвинуто на 2028–2030 гг., обращал внимание ранее главный экономист ВЭБа Андрей Клепач: «Надо будет искать возможности, <…> иначе под риском будут находиться целевые параметры».

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