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Режим Лукашенко «ответил» на санкции ЕС

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  • 27.05.2025, 19:14
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Режим Лукашенко «ответил» на санкции ЕС

Лукашистам пришлось снять запрет на ввоз в страну капусты, яблок и картофеля из-за дефицита.

Беларусь сняла запрет на ввоз и реализацию в стране картофеля лука, капусты, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС. В правительстве это назвали «ответом на очередные санкции ЕС».

«Европейский парламент 22 мая 2025 г. одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», — сообщили в пресс-службе правительства.

Соответствующее постановление 27 мая подписал премьер-министр Александр Турчин.

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