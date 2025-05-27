Трамп: Путин играет с огнем

Трамп: Путин играет с огнем2
- 27.05.2025, 19:35
Президент США заявил, что без него с Россией случилось бы много плохого.
С Россией случилось бы много «действительно плохих вещей», если бы президент США Дональд Трамп не вмешался в ситуацию. Об этом заявил сам американский лидер.
«Чего не понимает [президент России] Владимир Путин, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — написал американский президент в соцсети Truth Social.