Трамп: Путин играет с огнем 2 27.05.2025, 19:35

Президент США заявил, что без него с Россией случилось бы много плохого.

С Россией случилось бы много «действительно плохих вещей», если бы президент США Дональд Трамп не вмешался в ситуацию. Об этом заявил сам американский лидер.

«Чего не понимает [президент России] Владимир Путин, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — написал американский президент в соцсети Truth Social.

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