Учительница из Кобрина растрогала соцсети видео с письмами от родителей
- 27.05.2025, 19:47
Ролик мгновенно стал вирусным и набрал почти 2 миллиона просмотров.
Учительница биологии из Кобрина Ольга Черник стала звездой тиктока благодаря своему искреннему и трогательному видео. Накануне экзаменов она решила поддержать своих выпускников необычным образом — тайно попросила родителей 11 «А» класса написать детям теплые письма с поддержкой, пишет BG.Media.
Когда ученики открыли конверты и начали читать письма, класс наполнился эмоциями, слезами и полной тишиной — слышно было только шорох бумаги и тихие всхлипывания. Учительница сняла этот момент на видео и выложила в тиктоке, где ролик мгновенно стал вирусным и набрал почти 2 миллиона просмотров.
@olga_chernik76 ♬ оригинальный звук - Черника
Пользователи тиктока были растроганы до слез. В комментариях люди делились своими личными историями, благодарили учительницу и признавались, что такие эмоции испытывают редко. Кто-то писал, что мечтал получить подобное письмо в детстве, другие вспоминали о потерянных родителях или о письмах, которые хранят десятилетиями.
Многие отмечали, что это замечательная инициатива, которая показывает, как глубоко учитель может понимать и любить своих учеников. А страница Ольги Черник в тиктоке наполнена душевными видео из школьной жизни, что свидетельствует об особых отношениях между ней и классом.
@olga_chernik76
Без слов ✨✨✨♬ оригинальный звук - Черника