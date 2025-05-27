Учительница из Кобрина растрогала соцсети видео с письмами от родителей 27.05.2025, 19:47

Ролик мгновенно стал вирусным и набрал почти 2 миллиона просмотров.

Учительница биологии из Кобрина Ольга Черник стала звездой тиктока благодаря своему искреннему и трогательному видео. Накануне экзаменов она решила поддержать своих выпускников необычным образом — тайно попросила родителей 11 «А» класса написать детям теплые письма с поддержкой, пишет BG.Media.

Когда ученики открыли конверты и начали читать письма, класс наполнился эмоциями, слезами и полной тишиной — слышно было только шорох бумаги и тихие всхлипывания. Учительница сняла этот момент на видео и выложила в тиктоке, где ролик мгновенно стал вирусным и набрал почти 2 миллиона просмотров.

Пользователи тиктока были растроганы до слез. В комментариях люди делились своими личными историями, благодарили учительницу и признавались, что такие эмоции испытывают редко. Кто-то писал, что мечтал получить подобное письмо в детстве, другие вспоминали о потерянных родителях или о письмах, которые хранят десятилетиями.

Многие отмечали, что это замечательная инициатива, которая показывает, как глубоко учитель может понимать и любить своих учеников. А страница Ольги Черник в тиктоке наполнена душевными видео из школьной жизни, что свидетельствует об особых отношениях между ней и классом.

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