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Влиятельные республиканцы призвали Трампа наказать Путина

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  • 27.05.2025, 20:03
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Влиятельные республиканцы призвали Трампа наказать Путина

Они потребовали вооружить Украину и ввести против РФ санкции.

Два влиятельных представителя Конгресса Соединенных Штатов Чак Грассл и Джо Уилсон публично потребовали от президента Дональда Трампа решительных действий в отношении России.

Многие представитель Республиканской партии, очевидно, не поддерживают лояльную Кремлю политику американского лидера, передает Dialog.UA.

Грассл, который является один из самых долгослужащих сенаторов в истории США и имеет значительное влияние в Сенате, высказался коротко, но жестко.

Реагируя на очередной массированный удар РФ по Украине, он написал в Х: «Мне надоело смотреть на то, как Путин убивает невинных людей. Президент Трамп, примите меры. Введите хотя бы санкции».

Конгрессмен-республиканец Уилсон опубликовал похожий пост в Х. Однако он, помимо санкций, потребовал также вооружить Украину, чтобы она могла оборонять себя от агрессора. «Согласен с президентом по поводу того, что военный преступник Путин сумасшедший. Цивилизованный мир не будет сидеть сложа руки, наблюдая за имперской истерикой Путина, которая забирает жизни украинских детей. Санкции и поддержка Украины оружием нужны уже СЕЙЧАС», — написал представитель Палаты представителей США.

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