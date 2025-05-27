В Минской области из-за сложных погодных условий опрокинулась маршрутка 27.05.2025, 20:19

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Три человека в больнице.

ДТП с участием маршрутного такси произошло 27 мая около 17.20 в Смолевичском районе, сообщили в ГАИ.

51-летний водитель маршрутки Mercedes ехал по трассе Р53 Слобода — Новосады в направлении столицы. По предварительной информации, он не учел погодные условия и не справился с управлением. Автомобиль врезался в разделительное ограждение и опрокинулся.

В Следственном комитете уточнили, что на момент аварии в микроавтобусе находились десять человек. Трое пассажиров не пострадали, еще четверо — после осмотра медиками отпущены домой. Водитель и два пассажира сейчас в больнице с травмами различной степени тяжести.

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