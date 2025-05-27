Популярная белорусская группа объявила о прощальных гастролях 3 27.05.2025, 20:48

2,710

Музыканты радовали публику на протяжении 20 лет.

Белорусская группа «Дрозды» сейчас проводит тур по Беларуси, который станет для них последним.

После 20 лет в отечественном шоу-бизнесе Виталий Карпанов и его товарищи внезапно решили приостановить творчество.

Как пояснил в своем Instagram сам фронтмен «Дроздов», прощальные концерты состоятся летом-2025.

«Драздам 20 год! У гэтым годзе мы дадзім шэраг развітальных шоў! Дзякуй усім, хто быў з намі», – заявил Карпанов.

Белорусская группа под названием «Дрозды» появилась в 2005 году. Они достаточно быстро завоевали народную популярность, добрались и до фестиваля «Славянский Базар в Витебске».

Вне всяких сомнений самой популярной песней «Дроздов» считается «Хата бацькоў». Очень высока вероятность, что вы где-то ее слышали. Только на YouTube у «Хаты» внушительные 4,6 млн просмотров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com