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Популярная белорусская группа объявила о прощальных гастролях

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  • 27.05.2025, 20:48
  • 2,710
Популярная белорусская группа объявила о прощальных гастролях

Музыканты радовали публику на протяжении 20 лет.

Белорусская группа «Дрозды» сейчас проводит тур по Беларуси, который станет для них последним.

После 20 лет в отечественном шоу-бизнесе Виталий Карпанов и его товарищи внезапно решили приостановить творчество.

Как пояснил в своем Instagram сам фронтмен «Дроздов», прощальные концерты состоятся летом-2025.

«Драздам 20 год! У гэтым годзе мы дадзім шэраг развітальных шоў! Дзякуй усім, хто быў з намі», – заявил Карпанов.

Белорусская группа под названием «Дрозды» появилась в 2005 году. Они достаточно быстро завоевали народную популярность, добрались и до фестиваля «Славянский Базар в Витебске».

Вне всяких сомнений самой популярной песней «Дроздов» считается «Хата бацькоў». Очень высока вероятность, что вы где-то ее слышали. Только на YouTube у «Хаты» внушительные 4,6 млн просмотров.

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