Популярная белорусская группа объявила о прощальных гастролях

Популярная белорусская группа объявила о прощальных гастролях3
- 27.05.2025, 20:48
- 2,710
Музыканты радовали публику на протяжении 20 лет.
Белорусская группа «Дрозды» сейчас проводит тур по Беларуси, который станет для них последним.
После 20 лет в отечественном шоу-бизнесе Виталий Карпанов и его товарищи внезапно решили приостановить творчество.
Как пояснил в своем Instagram сам фронтмен «Дроздов», прощальные концерты состоятся летом-2025.
«Драздам 20 год! У гэтым годзе мы дадзім шэраг развітальных шоў! Дзякуй усім, хто быў з намі», – заявил Карпанов.
Белорусская группа под названием «Дрозды» появилась в 2005 году. Они достаточно быстро завоевали народную популярность, добрались и до фестиваля «Славянский Базар в Витебске».
Вне всяких сомнений самой популярной песней «Дроздов» считается «Хата бацькоў». Очень высока вероятность, что вы где-то ее слышали. Только на YouTube у «Хаты» внушительные 4,6 млн просмотров.