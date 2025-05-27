Зеленский провел совещание с топ-военными 27.05.2025, 20:58

Обсуждали возможности Украины зеркально отвечать на удары РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с топ-военными относительно способности Украины зеркально отвечать на российские обстрелы.

«Главком Сырский, руководитель Генерального штаба Гнатов, министр обороны, также был Умеров. Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это значит увеличивать наше производство – наших дронов, наших ракет», – заявил глава государства.

По его словам, Украина активно привлекает бизнес к производству оружия – прежде всего дронов, перехватчиков, крылатых ракет и баллистики.

Кроме того, готовятся новые договоренности с союзниками в Европе для инвестиций именно в украинское производство – прежде всего беспилотного и дальнобойного элемента.

«Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива ясна: зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны ощущать четко последствия того, что делают против Украины», – добавил Зеленский.

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