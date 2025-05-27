закрыть
27 мая 2025, вторник, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц объяснил, когда Украине дали разрешение бить вглубь РФ

1
  • 27.05.2025, 21:23
Мерц объяснил, когда Украине дали разрешение бить вглубь РФ
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Ограничения на дальнобойность сняли Великобритания, Франция, Германия и США.

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия еще несколько месяцев назад. Об этом 27 мая заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которого цитирует Die Zeit.

Во время своего визита в Финляндию он объяснил, что решение, о котором объявил накануне, было принято раньше.

По его словам, в Берлине он «описал то, что происходит уже несколько месяцев».

Мерц также отметил, что Украина должна иметь право применять оружие против военных целей в России.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов