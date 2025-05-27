Мерц объяснил, когда Украине дали разрешение бить вглубь РФ

Мерц объяснил, когда Украине дали разрешение бить вглубь РФ1
- 27.05.2025, 21:23
Ограничения на дальнобойность сняли Великобритания, Франция, Германия и США.
Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия еще несколько месяцев назад. Об этом 27 мая заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которого цитирует Die Zeit.
Во время своего визита в Финляндию он объяснил, что решение, о котором объявил накануне, было принято раньше.
По его словам, в Берлине он «описал то, что происходит уже несколько месяцев».
Мерц также отметил, что Украина должна иметь право применять оружие против военных целей в России.