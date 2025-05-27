Ямаль продлил контракт с «Барселоной» 27.05.2025, 21:32

Ламин Ямаль

Новое соглашение 17-летнего вундеркинда будет действовать до 2031 года.

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Новое соглашение 17-летнего футболиста будет действовать до лета 2031 года.

Ямаль — лучший молодой игрок прошедшего прошлым летом чемпионата Европы, рекордсмен Евро как самый молодой игрок и автор гола в истории турнира. Испании стала победителем того турнира.

В ноябре 2024 года футболист получил премию Golden Boy как лучший молодой футболист Европы.

В прошедшем сезоне Ямаль выиграл с «Барселоной» чемпионат и Кубок Испании. На счету футболиста было 55 матчей 18 голов и 25 результативных передач во всех турнирах.

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