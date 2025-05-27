Украинские морские пехотинцы поразили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун»
- 27.05.2025, 21:40
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Видеофакт.
На одном из ключевых направлений аэроразведка и взвод БпАК 505-го отдельного батальона морской пехоты во время наблюдения обнаружили российский бронеавтомобиль, который приближался к нашим позициям.
В результате нанесенных точных ударов вражеская бронемашина получила повреждения. Вражеской целью оказался бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун». Ориентировочная стоимость такой ББМ от $2 миллионов, информирует Цензор.НЕТ.