Украинские морские пехотинцы поразили российский бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун» 27.05.2025, 21:40

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архивное фото

Видеофакт.

На одном из ключевых направлений аэроразведка и взвод БпАК 505-го отдельного батальона морской пехоты во время наблюдения обнаружили российский бронеавтомобиль, который приближался к нашим позициям.

В результате нанесенных точных ударов вражеская бронемашина получила повреждения. Вражеской целью оказался бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун». Ориентировочная стоимость такой ББМ от $2 миллионов, информирует Цензор.НЕТ.

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