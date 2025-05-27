В Минске два абитуриента принесли в приемную комиссию вуза поддельные аттестаты1
- 27.05.2025, 21:49
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Они были «выданы» учреждениями России.
В Минске два абитуриента принесли в приемную комиссию вуза поддельные аттестаты. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
«В марте текущего года в приемную комиссию одного из столичных вузов поступили документы для поступления на обучение», - рассказали в ведомстве.
По данным Госкомитета, в перечне документов, которые предоставили два абитуриента, были аттестаты о среднем образовании, выданные учреждениями России. Названные документы вызвали у членов комиссии сомнения в подлинности.
Сотрудники милиции изъяли аттестаты и направили их на судебную техническую экспертизу документов. Эксперты установили, что два названных документа о среднем образовании и приложения к ним, были изготовлены не предприятием, которые осуществляют их производство.