В Жодино в лесу заметили павлина 27.05.2025, 22:09

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Видеофакт.

В Жодино недалеко от воинской части в лесу нашли павлина. Сначала люди не поверили своим глазам. Местные жители даже выложили видео в тикток и пытались понять, откуда появилась птица. Однако вскоре нашелся хозяин, пишет Ex-press.live.

Жодинцы вспомнили о ферме в деревне Барсуки, откуда, возможно, и улетел этот павлин. А вскоре в комментариях пользователь Андрей написал, что это его птица, и всего у него сбежали два павлина. Он попросил, чтобы в случае, если кто птиц увидит, их ловили или звонили ему. Павлины были привезены из Молодечно.

История вызвала много комментариев: кто-то предлагал вернуть павлина хозяину, кто-то сомневался в том, кому он действительно принадлежит. Одна женщина вспомнила, что прошлой осенью в ее дворе тоже появился павлин — замерзший и мокрый. Тогда птицу приютили в сарае с курами, а потом отдали парню, который сказал, что это его птица.

В январе этого года жители одного из домов в Борисове нашли павлина на своем окне, и тогда хозяева птицы тоже быстро были найдены.

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