ОПЕК+ планирует дополнительно нарастить добычу нефти
- 27.05.2025, 22:16
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Ожидается падение цен на «черное золото».
На этой неделе участники соглашения ОПЕК+ согласуют очередной этап ускоренного повышения добычи нефти. Об этом со ссылкой на трех делегатов сообщает Reuters.
Группа из 22 участников соберется в среду, однако решение о росте добычи на 411 тысяч баррелей в сутки вместо 135 тысяч будет принято в субботу, когда встречу проведут делегации восьми стран.
Аналитики считают вероятность нового повышения высокой, указывая, что оно уже заложено в нефтяные котировки. По состоянию на середину дня вторника, 27 мая, стоимость нефти Brent упала до 63,5 доллара за баррель. После первого неожиданно резкого роста добычи, о котором стало известно в марте, цены падали ниже 60 долларов.