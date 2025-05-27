Россию отстранили от Олимпиады-2026 1 27.05.2025, 22:54

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Официально.

Международный олимпийский комитет (МОК) официально заявил, что российские спортивные команды, включая сборную по хоккею, не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии. Решение является частью действующих санкционных мер, введенных после начала полномасштабной войны России против Украины. Поводом для разъяснения со стороны МОК стали сообщения из России о состоявшихся переговорах между представителями Федерации хоккея России и Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) относительно возможного допуска сборной к Играм.

«Рекомендация Исполкома МОК от марта 2023 года относительно участия спортсменов с российским паспортом остается в силе. Это решение основано на том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов по определению не может быть признана командой. Мы приняли к сведению, что IIHF подтвердила свою приверженность следовать этой рекомендации», — подчеркнули в МОК (цитата по Reuters).

В октябре 2023 года МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение Олимпийской хартии: поводом стало признание российской стороной так называемых региональных олимпийских советов на оккупированных территориях Украины — в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. «Такие действия нарушают территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, признанную МОК», — заявили тогда в комитете.

Несмотря на жесткие ограничения, отдельные спортсмены из России и Беларуси получили право участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако их допуск стал возможен только после тщательной проверки, а участие происходило строго в нейтральном статусе — без флага, гимна и национальной символики.

Как уточняет Reuters, четверо российских фигуристов — мужчины и женщины в одиночных дисциплинах — получили разрешение Международного союза конькобежцев на участие в отборочных соревнованиях к Играм 2026 года. Однако, как и ранее, исключительно в качестве нейтральных атлетов.

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