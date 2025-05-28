Глава МИД Германии призывает к совместному с США давлению на Россию
- 28.05.2025, 5:01
Йоганн Вадефул отправился с визитом в США.
Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул считает, что европейские государства должны совместно с США координировать действия в отношении России, чтобы заставить ее к скорейшим переговорам о мире с Украиной.
Об этом он заявил перед отъездом в США во вторник, сообщает «Европейская правда».
Во время своего визита глава немецкого МИД, как отмечается, «продолжит усилия» США по поиску дипломатического пути завершения войны в центре Европы.
«Мы хотим наконец положить конец гибели людей в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и мы хотим длительного мира», – подчеркнул Вадефул.
«Чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец начала серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем и в дальнейшем усиливать санкции, а Конгресс США также готов к введению дополнительных санкций», – отметил он.
Среди других тем, которые немецкий министр затронет во время визита, будут торговые отношения между США и ЕС и конфликт на Ближнем Востоке.
В течение последних нескольких дней Россия массированно била по украинским регионам, на что 25 мая Трамп уже отреагировал и заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.