Келлог ответил Медведеву

Келлог ответил Медведеву6
- 28.05.2025, 7:40
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Спецпосланник Трампа призвал Россию немедленно прекратить огонь.
Спецпосланник президента США Кит Келлог отреагировал на комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне, назвав его заявление «безрассудным».
«Разжигание страха перед Третьей мировой войной - это печальный, безрассудный комментарий Медведева, который не соответствует требованиям мировой державы», - отметил он.
Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы «остановить эту войну и прекратить убийства».
Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею «меморандума» (о перемирии - ред.).
Спецпосланник президента США призвал Россию «прекратить огонь сейчас».
Напомним, Медведев в ответ на критику главы Кремля Путина со стороны Трампа заявил о «одной действительно плохой вещи - Третьей мировой войне».