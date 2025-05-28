Келлог ответил Медведеву 6 28.05.2025, 7:40

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Кит Келлог

Фото: EPA

Спецпосланник Трампа призвал Россию немедленно прекратить огонь.

Спецпосланник президента США Кит Келлог отреагировал на комментарий заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о Третьей мировой войне, назвав его заявление «безрассудным».

«Разжигание страха перед Третьей мировой войной - это печальный, безрассудный комментарий Медведева, который не соответствует требованиям мировой державы», - отметил он.

Келлог добавил, что президент США Дональд Трамп работает над тем, чтобы «остановить эту войну и прекратить убийства».

Также он отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею «меморандума» (о перемирии - ред.).

Спецпосланник президента США призвал Россию «прекратить огонь сейчас».

Напомним, Медведев в ответ на критику главы Кремля Путина со стороны Трампа заявил о «одной действительно плохой вещи - Третьей мировой войне».

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