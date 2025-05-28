закрыть
28 мая 2025, среда, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия оказалась под массированным ударом БПЛА

  • 28.05.2025, 7:43
  • 3,264
Россия оказалась под массированным ударом БПЛА

112 украинских дронов залетели в РФ.

Этой ночью жители ряда российских регионов жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов и работу противовоздушной обороны, пишет unian.net.

Министерство обороны России заявило, что с 21:00 до полуночи ПВО уничтожила и перехватила над территорией Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что этой ночью было сбито 18 дронов, которые летели на российскую столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские Telegram-каналы сообщают о падении обломков беспилотников в Подмосковье и сильном пожаре в городе Раменское. В сети появилось много видео с моментами и последствиями атак.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип