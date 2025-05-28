Россия оказалась под массированным ударом БПЛА 28.05.2025, 7:43

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112 украинских дронов залетели в РФ.

Этой ночью жители ряда российских регионов жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов и работу противовоздушной обороны, пишет unian.net.

Министерство обороны России заявило, что с 21:00 до полуночи ПВО уничтожила и перехватила над территорией Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что этой ночью было сбито 18 дронов, которые летели на российскую столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские Telegram-каналы сообщают о падении обломков беспилотников в Подмосковье и сильном пожаре в городе Раменское. В сети появилось много видео с моментами и последствиями атак.

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