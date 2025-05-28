Картофельный позор на двоих 4 28.05.2025, 7:52

5,490

Путин вслед за Лукашенко узнал о дефиците картошки.

Путин смеялся над проблемами с картошкой в Беларуси. Оказалось, что в тот же день он узнал о проблемах с картошкой в России. Об этих проблемах говорят уже более полугода – и еще в апреле писали, что в России своя картошка закончилась, пишет сайт телеканала «Белсат».

Владимир Путин 26 мая узнал от заместителя главы своей администрации Максима Орешкина что в Беларуси «закончилась картошка». Видео с совещания с бизнесменами передало «РИА Новости». Путин с улыбкой говорил, что Россия может закупить картофель у Беларуси, так как «они там большие специалисты по картошке». Орешкин сказал ему, что «картошка там закончилась», а Александр Лукашенко проводит совещание на эту тему. Путин посмеялся: «Картошка в Беларуси закончилась, что это такое?»

Днем позже стало известно, что на том же совещании Путин признавал проблемы с картофелем в самой России. Также отмечал проблемы с другими овощами и сахарной свеклой.

Путин говорил, что днем ранее «встречался с представителями различных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки же не хватает у нас, оказывается». Путин добавил, что разговаривал с Лукашенко и услышал от того, что из Беларуси «все продали в Россию». Когда был этот разговор, неизвестно.

Картофель в Беларуси не закончился, но стал «золотым»

Картофель в Беларуси на самом деле не закончился, как говорит Путин, но «картофельный кризис» действительно наблюдается с начала весны. Были дни, когда картофель исчезал из продажи. Затем вернулся, но по ценам в разы выше, чем год назад. В Варшаве и Вильнюсе картофель стал дешевле, чем в Минске. Сейчас обычная белорусская цена 1 кг мытого картофеля – более четырех рублей, а год назад она продавалась менее чем по два рубля. И год назад немытую можно было купить за рубль, сейчас немытую еще нужно поискать.

И когда картофель появился, пропал лук. Потом белорусы стали обращать внимание на проблемы с капустой, яблоками и другими фруктами и овощами, на взлетевшие цены на черешню и белорусскую клубнику... Был и огуречный, и помидорный коллапс.

Пропаганда в Беларуси возмущалась: «Им лишь бы жрать». Представители властей жаловались сначала на поставщиков овощей из хранилищ, потом на климат. С климатом действительно беда, и независимые экономисты видели глубинной причиной регулирование цен, что отбивало желание выращивать нерентабельные культуры. Среди причин называли также санкции, из-за которых белорусы не могут закупать европейский семенной картофель – белорусский не может долго лежать в хранилищах и просто гниет.

В России не лучше

Картофель в России подорожал за 2024 год вдвое, писали «Важные истории» в декабре. И еще в сентябре россиян предостерегали, что зимой они могут остаться без картошки, а в ноябре российский вице-премьер Дмитрий Патрушев поручал завозить картофель из «дружественных» стран.

Цены в России не регулировали – и они взлетели, как взлетели в Беларуси после «размораживания». Регулировать предлагали, когда было уже поздно. В апреле средняя цена одного килограмма картофеля в России, как подсчитала питерская «Фонтанка», составляла 76,12 российского рубля – около одного доллара или 2,81 белорусского рубля, а на Чукотке доходила до почти 200 российских или 7,3 белорусского. Это объясняли тем, что из России «своя картошка закончилась, а импортная приходит по заоблачным ценам».

Россия существенно нарастила поставки картофеля из Китая, Египта и даже Пакистана – вероятно, много картофеля везли и из Беларуси, где на тот момент цены еще были «заморожены». Но в мае, несмотря на рост импорта картофеля, на цены на картофель жаловались и в Казани, и в Якутии. 23 мая на ввоз картофеля в Россию увеличили тарифную льготу, 27 мая в Калининградской области ввели эмбарго на вывоз картофеля.

Причинами этого называли цепочку событий: перепроизводство и как следствие низкую цену на картофель в 2023 году, из-за этого и из-за роста расходов – меньшие посевы картофеля на следующий год, еще меньшие сборы урожая из-за климата, одновременную с этим переориентацию египетских поставщиков картофеля на европейский рынок. А глубинной причиной видели системный кризис в агропромышленном комплексе: рост цен на удобрения, технику, топливо, рабочую силу. Не хватало и семенного материала: как и Беларусь, Россия не может покупать его из Европы из-за санкций, а с собственной селекцией все не так хорошо.

Таким образом, Путин только в конце мая услышал о картофельном кризисе, который развивался с прошлой осени. А картошкой он должен был бы интересоваться: это любимое блюдо россиян. Хотя потребление картофеля в России постепенно снижается, россиянин в среднем съедал, по оценкам ООН, около 86,8 кг картофеля за 2022 год. Это более 82,74 кг картофеля в год на ирландца – а ирландцы считают себя большими любителями картофеля. Белорус за тот год съел 160,5 кг (первое место в мире), украинец – 139,2 кг, казах – 104,9 кг, поляк – 93,8 кг, литовец – 55,6 кг. Согласно «Росстату», больше всего картофеля в России потребляют жители Чувашии, меньше всего – в Хабаровском крае, на Чукотке и в Москве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com