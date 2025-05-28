Новая фаза войны 2 Сергей Ауслендер

28.05.2025, 7:59

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Сергей Ауслендер

Самые жестокие налеты будут в последние дни войны.

Посмотрел статистику налетов по украинской войне. Сотня дронов туда-сюда в обе стороны, это уже скорее минимум. А так бывает и по две-три сотни. Учитывая ситуацию на земле, там идет российское наступление, но без особых пока успехов (да и откуда им взяться), боевые действия переходят в фазу, которую в ирано-иракской называли «Война городов». Взаимные налеты, удары ракетами разного вида базирования по крупным населенным пунктам.

Но то были 80-е. Ирак использовал самолеты, Иран преимущественно ракеты. Оружие дорогое, в применении сложное. Сейчас все сильно поменялось. Относительно дешёвые и несложные (относительно) в производстве дроны, не требующие специальных заводов, можно производить и отправлять на противника – тучами, или, как модно нынче говорить, роями. Всерьез пишут, что тысяча в день – уже вполне реально. Такое количество не переварит никакая ПВО. Россияне еще используют ракеты, но уже не так много – изделие недешевое.

Теперь вопрос, сколько продлится такая фаза? Линия фронта более-менее стабильна. Продвижение у россиян кое-где есть, но по-прежнему – совершенно микроскопическое. Если припомнить ту «Войну городов", то Иран с Ираком обменивались ударами три года, пока не заключили перемирие. В этом конфликте о сроках говорить смысла нет, ни один прогноз по ним не оправдался, но факт, что налеты будут до последнего дня боевых действий. Самые жестокие налеты будут в последние дни войны.

Сергей Ауслендер, Telegram

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