Белорусы могут сэкономить $1114 на отдыхе в Египте

Белорусы могут сэкономить $1114 на отдыхе в Египте6
- 28.05.2025, 8:14
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Как спланировать отдых.
Египет привлекает не только прекрасным морем, но и своей ценой. Хургада и Шарм-эш-Шейх – наиболее доступные направления для белорусов. Это если покупать путевку в турагентстве.
А что, если отправиться в Египет дикарем? Мало кто знает, но у белорусов тоже есть такая возможность.
Tochka.by подсчитала, сколько будет стоить поездка в Египет на месяц для двоих, включая расходы на жилье, визу, перелеты и другие затраты.
Аренда жилья в Хургаде
Первое, что необходимо сделать, планируя поездку дикарем в Египет, – забронировать жилье. В Хургаде, одном из самых популярных курортов страны, можно найти различные варианты аренды. Например, квартиру-студию в районе Мамша предлагают снять за $300 (Br903) в месяц.
Мамша – это небольшое поселение, расположенное на побережье Красного моря недалеко от города Эль-Гуна и курорта Хургада. Оно известно своими пляжами и возможностями для занятия водными видами спорта.
Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Хургаде (или 1+1) составит около $450 (Br1355). Найти жилье можно в специальных чатах (типа Telegram-канала «Аренда-Хургада»), где публикуются объявления как от риелторов, так и от хозяев.
Виза в Египет
Следующий важный аспект – это виза. Для граждан Беларуси ее оформляют в аэропорту Египта по прилете. Можно также заранее оформить электронную визу, тем самым сэкономить время по прибытии в страну пирамид.
«В Хургаду виза обязательна. Стоит $25 на срок до 30 дней. Если турист планирует поездку в Шарм-эш-Шейх, то виза понадобится только в том случае, если пребывание превышает 14 дней», – рассказали в туристической компании Coral Travel.
Но когда человек покидает территорию Синайского полуострова, например, отправляется в Каир для осмотра пирамид, то ему также потребуется виза. Обычно туристы оформляют ее через экскурсионные группы, но есть возможность сделать это самостоятельно по прибытии в аэропорт – за $25 на срок до 30 дней.
Работники аэропорта подскажут, нужна ли виза, и помогут с ее оформлением. Это удобно и быстро, что позволяет избежать лишних хлопот перед поездкой.
«Если путешественники планируют оставаться в Египте более 30 дней, то им нужно будет продлить визу в местном ведомстве (Гаузет)», – объяснили в туркомпании.
На срок до 30 дней сделать это можно бесплатно, а если надо свыше 60 – придется заплатить ориентировочно $100.
Туристическая страховка
При планировании поездки за границу важно оформить и медицинскую страховку. На сайте «Белгосстрах» можно рассчитать стоимость для человека в возрасте 17–59 лет.
При покупке онлайн страховка на сумму $30 тыс. сроком до 30 дней обойдется примерно в $9 (Br27).
Перелет в Хургаду
Те, кто хочет сэкономить, могут купить билеты из Минска в Хургаду с пересадками в Санкт-Петербурге и Стамбуле.
Из минусов – долгий путь. А плюсом будет то, что можно дополнительно посетить эти города. Перелет в обе стороны с 26 мая по 20 июня на двоих обойдется в $1579 (Br4752).
Если рассмотреть другой вариант на те же даты, но с одной пересадкой в Москве, то стоимость билетов составит около $1738 (Br5233).
Также можно добраться из Минска до Москвы на поезде или автобусе.
Самый дешевый вариант – «Ласточка» (в пути 6 часов 53 минуты) – обойдется приблизительно в Br137.
Если ехать на автобусе, то это еще около Br60 рублей в одну сторону.
Магазины в Хургаде
Один из популярных магазинов в Хургаде – «Гомла Маркет», расположенный неподалеку от набережной «Марина». Здесь можно найти все: от рыбы и мяса до фруктов и овощей и даже сладостей.
Цены на многие продуты в два-три раза ниже, чем в Беларуси. Например, баночка консервированного тунца стоит около $1. Приблизительно по такой же цене предложат и килограмм сочной клубники.
В этом магазине также можно выбрать рыбу или креветки и попросить их приготовить – все обойдется примерно в $10.
Овощи и фрукты лучше покупать у местных торговцев, ведь с ними можно поторговаться.
Кафе в Египте
Что касается кафе, то меню и сервис в них практически одинаковые, но цены могут отличаться. На набережной «Марина» стоимость блюд выше, чем в других регионах города, но все равно ниже, чем в белорусских кафе. Например, капучино в городе стоит около $1, тогда как на набережной – порядка $2.
К сожалению, качество еды в кафе может отличаться. Многие туристы отмечают, что местные блюда не всегда соответствуют ожиданиям. Например, салат «Цезарь» часто подают с необычной заправкой, а молочные продукты могут содержать много сахара или подсластителей.
Однако пицца в большинстве кафе довольно вкусная, хотя и не дотягивает до уровня белорусских аналогов.
Сколько стоит отдых в Египте?
Подведем итоги и посчитаем, сколько может обойтись отдых в Египте на двоих, если организовать поездку самостоятельно:
аренда квартиры-студии – $300
виза до 30 дней – $50
перелет из Москвы в Хургаду и обратно (с багажом до 23 кг) – $1318
билеты на автобус из Минска до Москвы и обратно – $80
страховка на 30 дней – $18
приблизительные расходы на продукты – $100.
Итого: $1866 (Br5617). Это без учета затрат на экскурсии и развлечения, как и при покупке стандартного тура.
Сравнение с турами в Египет
Если сравнить самостоятельную поездку с предложениями турфирм, то можно заметить значительную экономию. Например, путевка на 11 ночей с вылетом из Минска в отель категории 5* с системой «все включено» обойдется примерно в $2980 на двоих. Это на $1114 (Br3353) больше, чем самостоятельная поездка.