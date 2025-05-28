Госдеп США предупредил Россию 3 28.05.2025, 8:17

3,018

К словам Трампа нужно отнестись серьезно.

России следует серьезно воспринимать заявления президента США Дональда Трампа, который резко осудил недавние массированные удары по украинским мирным городам и допустил введение новых санкций против Москвы. Об этом сообщила спикер Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, подчеркнув, что слова Трампа не являются следствием его «разочарования».

«Я бы не назвала это разочарованием. Это слова человека, который возглавлял усилия по достижению мира в различных регионах. Он четко и открыто выразил свою точку зрения о случившемся. И я считаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно», — сказала Брюс на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Fox News. Представитель Госдепа также подчеркнула, что у американского президента есть «много различных инструментов», которые можно применить, чтобы повлиять на прекращение кровопролития.

Смена риторики Дональда Трампа произошла после очередного масштабного удара российской армии по гражданской инфраструктуре Украины, в результате которого погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, включая маленьких детей. После этого инцидента Трамп ужесточил свою позицию по отношению к Кремлю, заявив, что Владимир Путин «убивает множество людей». Он пригрозил Москве новыми санкциями и назвал Путина «сумасшедшим», предупредив о неминуемом крахе России, если она не прекратит попытки захватить Украину.

Позже американский президент добавил, что Путин «играет с огнем» и не понимает, что с Россией «случилось бы много по-настоящему плохих вещей», если бы не Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com