Беларусбанк приостанавливает прием части вкладов
- 28.05.2025, 8:28
Это коснется депозитов в самой разной валюте.
Беларусбанк с 28 мая приостанавливает заключение новых договоров по ряду вкладов, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Это коснется депозитов в самой разной валюте.
Например, больше нельзя открыть в белорусских рублях:
срочный отзывный вклад «Правильный выбор» со сроком хранения три и девять месяцев
срочный безотзывный вклад «Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой
срочные безотзывные вклады «Доходный плюс» и «Доходный плюс онлайн»
срочный безотзывный вклад «Растем вместе» (в рамках комплексного продукта «Детский») со сроком хранения три и четыре года
срочные вклады «Отзывный для нерезидентов» со сроком хранения три месяца и «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения три и девять месяцев
срочный отзывный вклад «Правильный выбор онлайн» со сроком хранения 45 дней, 6 и 9 месяцев, за исключением вкладов со сроком хранения 6 и 9 месяцев, открываемых в рамках клубов #настарт, «Шчодры», «Свои», «Бархат» и банковского продукта «Изи-карта».
Также будут недоступны предложения депозитов в российских рублях:
срочный вклад «Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» со сроком хранения три, шесть, девять месяцев
срочные отзывные вклады «Рублевый» и «Рублевый онлайн» со сроком хранения 13, 18, 24, 36 месяцев
срочный безотзывный вклад «На будущее» (в рамках комплексного продукта «Детский») со сроком хранения три и четыре года
срочный отзывный вклад «Фиксированный Онл@йн» со сроком хранения три, шесть, девять месяцев.
В долларах США и евро прекращается заключение новых договоров по срочному безотзывному вкладу «Растем вместе» (в рамках комплексного продукта «Детский»).
В банке подчеркивают, что пополнить ранее открытые указанные вклады по-прежнему можно на тех же условиях, что указаны в договоре.