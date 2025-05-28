Беларусбанк приостанавливает прием части вкладов 28.05.2025, 8:28

Это коснется депозитов в самой разной валюте.

Беларусбанк с 28 мая приостанавливает заключение новых договоров по ряду вкладов, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Это коснется депозитов в самой разной валюте.

Например, больше нельзя открыть в белорусских рублях:

срочный отзывный вклад «Правильный выбор» со сроком хранения три и девять месяцев

срочный безотзывный вклад «Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой

срочные безотзывные вклады «Доходный плюс» и «Доходный плюс онлайн»

срочный безотзывный вклад «Растем вместе» (в рамках комплексного продукта «Детский») со сроком хранения три и четыре года

срочные вклады «Отзывный для нерезидентов» со сроком хранения три месяца и «Безотзывный для нерезидентов» со сроком хранения три и девять месяцев

срочный отзывный вклад «Правильный выбор онлайн» со сроком хранения 45 дней, 6 и 9 месяцев, за исключением вкладов со сроком хранения 6 и 9 месяцев, открываемых в рамках клубов #настарт, «Шчодры», «Свои», «Бархат» и банковского продукта «Изи-карта».

Также будут недоступны предложения депозитов в российских рублях:

срочный вклад «Классик Отзывный с фиксированной процентной ставкой» со сроком хранения три, шесть, девять месяцев

срочные отзывные вклады «Рублевый» и «Рублевый онлайн» со сроком хранения 13, 18, 24, 36 месяцев

срочный безотзывный вклад «На будущее» (в рамках комплексного продукта «Детский») со сроком хранения три и четыре года

срочный отзывный вклад «Фиксированный Онл@йн» со сроком хранения три, шесть, девять месяцев.

В долларах США и евро прекращается заключение новых договоров по срочному безотзывному вкладу «Растем вместе» (в рамках комплексного продукта «Детский»).

В банке подчеркивают, что пополнить ранее открытые указанные вклады по-прежнему можно на тех же условиях, что указаны в договоре.

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