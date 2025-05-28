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В Подмосковье дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА

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  • 28.05.2025, 8:32
  • 1,362
В Подмосковье дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА

«Кронштадт» под ударом.

В городе Дубна Московской области утром в среду, 28 мая, дроны атаковали предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт».

Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.

Паблик также опубликовал видео, на которых можно увидеть полет дрона над городом и его попадание, вероятно, на территорию предприятия.

Город Дубна, расположенный в 125 км от Москвы, называют «наукоградом» и «крупнейшим в России центром по исследованиям в области ядерной физики».

Группа «Кронштадт» — российская группа компаний, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Предприятия группы, в частности, производят дроны «Молния», «Орион», «Сириус» и «Гром».

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