В Подмосковье дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА

В Подмосковье дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА2
- 28.05.2025, 8:32
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«Кронштадт» под ударом.
В городе Дубна Московской области утром в среду, 28 мая, дроны атаковали предприятие по разработке беспилотников «Кронштадт».
Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей.
Паблик также опубликовал видео, на которых можно увидеть полет дрона над городом и его попадание, вероятно, на территорию предприятия.
Город Дубна, расположенный в 125 км от Москвы, называют «наукоградом» и «крупнейшим в России центром по исследованиям в области ядерной физики».
Группа «Кронштадт» — российская группа компаний, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Предприятия группы, в частности, производят дроны «Молния», «Орион», «Сириус» и «Гром».