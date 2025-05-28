Лукашенко доигрался 3 28.05.2025, 8:39

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Белорусы остались без картофеля из-за «заклинателя цен».

Картофелю, луку и капусте в белорусских магазинах быть. Нет, это не МАРТ обнаружил неучтенные остатки в закромах родины. И не доблестные пограничники снова пресекли вывоз из страны заветных клубней, пишет «Салiдарнасць».

За возвращение на полки дефицитных овощей нужно благодарить Европарламент. Именно он на днях одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельхозпродукции из Беларуси.

В ответ на что официальный Минск снял запрет на «ввоз и реализацию на территории Беларуси картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС».

Похоже, премьер Турчин решил повторить эффектный финт МИД, добившегося в июле 2024-го безвиза для граждан стран ЕС «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

В Совмине этого и не скрывают, у них даже формулировка практически идентичная, сравните:

Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран.

Но есть одно важное отличие. Ведомство Максима Рыженкова действительно удачно сыграло на сложившейся ситуации, когда простые белорусы начали все чаще сталкиваться со сложностями в получении виз в те самые «недружественные страны».

В случае с отменой запрета на ввоз польских яблок и картошки правительству в целом и Турчину в частности вряд ли обломятся пиаровские бонусы. Скорее — наоборот.

Да, овощи в магазинах появятся. И это в любом случае лучше, чем пустые полки или жалкое зрелище в виде картофельной некондиции. Но в том, что у нас случился дефицит банального набора овощей, виноват не Европарламент и страны Евросоюза.

Виной всему управленческие таланты людей, руководящих страной. Дефицит картошки в Беларуси грозит стать международным анекдотом. В этом виновны не козни Запада, а Лукашенко, решивший поиграть в заклинателя цен.

И судя по его распоряжению чиновникам (не без ноток истерики) «смотреть тик-токи», он понимает, что белорусы это понимают.

Отвлекающий маневр, сделанный правительством, лишний раз привлекает внимание к очевидному факту: рано или поздно холодильник начинает побеждать телевизор. Особенно, если картинка в нем безнадежно расходится с реальностью.

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