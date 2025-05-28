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Ученые выяснили, как работа постепенно меняет характер человека

  • 28.05.2025, 8:51
Ученые выяснили, как работа постепенно меняет характер человека

Выбор профессии во многом зависит от черт личности человека.

Немецкие ученые из Университета Мангейма доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности человека. Масштабное 12-летнее исследование с участием 11 тыс. человек показало: чем дольше люди работают в определенной сфере, тем больше их характер становится похожим на коллег. Работа опубликована в научном журнале Journal of Organizational Behavior (JOB).

Согласно результатам, люди со схожими личностными чертами так называемой «Большой пятерки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм) чаще выбирают одинаковые профессии. Например, врачи и фармацевты демонстрируют очень похожие личностные профили.

Кроме того, оказалось, что чем дольше человек работает в профессии, тем больше его личность адаптируется под «стандартный» профиль этой сферы. Если коллеги сильно отличаются по характеру, высока вероятность смены работы.

«Выбор карьеры определяется не только навыками, но и тем, насколько личность соответствует стандартному профилю профессии», — пояснила ведущий автор исследования Клаудия Россетти.

Результаты особенно важны для HR-специалистов и карьерных консультантов. Хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. Ученые рекомендуют активнее использовать личностные тесты при подборе персонала.

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