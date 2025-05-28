Ученые выяснили, как работа постепенно меняет характер человека 28.05.2025, 8:51

Выбор профессии во многом зависит от черт личности человека.

Немецкие ученые из Университета Мангейма доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности человека. Масштабное 12-летнее исследование с участием 11 тыс. человек показало: чем дольше люди работают в определенной сфере, тем больше их характер становится похожим на коллег. Работа опубликована в научном журнале Journal of Organizational Behavior (JOB).

Согласно результатам, люди со схожими личностными чертами так называемой «Большой пятерки» (открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм) чаще выбирают одинаковые профессии. Например, врачи и фармацевты демонстрируют очень похожие личностные профили.

Кроме того, оказалось, что чем дольше человек работает в профессии, тем больше его личность адаптируется под «стандартный» профиль этой сферы. Если коллеги сильно отличаются по характеру, высока вероятность смены работы.

«Выбор карьеры определяется не только навыками, но и тем, насколько личность соответствует стандартному профилю профессии», — пояснила ведущий автор исследования Клаудия Россетти.

Результаты особенно важны для HR-специалистов и карьерных консультантов. Хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. Ученые рекомендуют активнее использовать личностные тесты при подборе персонала.

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