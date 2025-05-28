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Украина опровергла информацию об атаке на вертолет Путина

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  • 28.05.2025, 9:16
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Украина опровергла информацию об атаке на вертолет Путина

РосСМИ распространили фейк.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины назвал ложью заявление российского генерал-майора Юрия Дашкина о том, что вертолет Владимира Путина во время его визита в Курскую область находился «в эпицентре отражения атаки украинских беспилотников».

Командир дивизии ПВО вооруженных сил России Дашкин сделал это заявление в эфире подконтрольного Кремлю телеканала «Россия 1». «Интенсивность атаки во время пролета борта с верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента», - сказал тогда Дашкин.

«То есть вертолет президента фактически находился в зоне боевых действий?» - уточнил корреспондент «России 1». «Да, именно так. Фактически в эпицентре отражения массированного удара противника беспилотными летательными аппаратами», - ответил генерал Дашкин.

В Центре стратегических коммуникаций также отмечают, что даже российские государственные СМИ сообщали, что Путин во время поездки в Курскую область 20 мая передвигался только на автомобиле. Кроме того, в этих числах ни Минобороны России, ни курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина.

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