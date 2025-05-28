Немецкие политики обратились к Мерцу по поводу поставки Taurus Украине 1 28.05.2025, 9:27

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Фото: AFP

Пришло время начать поставки.

В Германии в среде правящего блока ХДС/ХСС все чаще звучат призывы предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом пишет «Европейская правда».

Представитель ХДС по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер заявил, что сейчас «пришло время наконец начать обучение украинцев на системах Taurus и поставить их».

«Taurus может по крайней мере частично облегчить ситуацию и таким образом защитить гражданское население в Украине, если система будет поставлена в большем количестве», – сказал он.

Подобные настроения выразил и политик ХДС Томас Рёвекамп, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны. Он заявил, что канцлер Фридрих Мерц, отвергнув ограничения на дальность полета, «устранил один аргумент, который мешал поставке Taurus. Это «еще не было обязательством» поставить Taurus, но это устранило оправдание для предыдущего отказа.

Однако Кизеветтер отметил, что Германия еще не поставляла никаких систем вооружений большой дальности, поэтому это заявление не имеет практических последствий для Украины и «фактически не имеет значения для Германии».

Политик Партии зеленых Антон Хофрайтер также высказался в пользу поставок Taurus. «Заявление Мерца – не более чем дымовая завеса, если он не поставит крылатые ракеты Taurus», – сказал он в интервью газете Rheinische Post. По его словам, только ракеты Taurus могут поразить ключевые российские военные центры в приграничном регионе».

Канцлер Фридрих Мерц «обязан усилить давление на Путина и оказывать последовательную гражданскую и военную поддержку Украине», заявила в интервью Tagesspiegel Дебора Дюринг, спикер по вопросам внешней политики парламентской группы «Зеленых».

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