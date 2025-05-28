«У православия в Беларуси есть перспективы вне русской церкви» 10 28.05.2025, 9:35

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иллюстративное фото

Священник Георгий Рой рассказал о поддержке среди белорусских верующих.

У православия в Беларуси есть перспективы вне русской церкви и «русского мира», заявил священник Георгий Рой. 27 мая он выступил на онлайн-дискуссии «Белорусские религиозные сообщества в тени «русского мира», пишет «Позiрк».

По словам Роя, после событий 2020 года религиозная общественность Беларуси недооценила «глубину проникновения идей «русского мира» и влияние российской пропаганды на жизнь белорусской церкви».

«Мы надеялись, что ситуацию можно переломить, изменить изнутри, что Белорусская православная церковь все же способна трансформироваться в церковь белорусского народа, соответствовать его культуре и духу — служить и Богу и белорусскому народу. Мы недооценили влияние пропаганды. <…> Поэтому после 2020 года, особенно после начала войны России против Украины, стало ясно, что эти надежды были напрасны», — сказал священник.

Он констатировал также большое внимание «со стороны противников» к белорусскому приходу Вселенского патриархата в Вильнюсе, основанному им и священником Александрой Кухтой после эмиграции из Беларуси по политическим причинам.

«В Беларуси оценивают потенциал нашей инициативы и боятся его. Против нас созданы управляемые информационные ресурсы, которые постоянно пишут что-то, демонизируют наши инициативы и начинания. Кроме того, есть попытки запугивания — известные случаи, когда в окна нашего приходского дома стреляли, это должно было отпугнуть тех, кто хотел бы к нам присоединиться. Также наши средства массовой информации, например, социальные сети нашего прихода, объявлены экстремистскими», — отметил Рой.

Вместе с тем он подчеркнул, что чувствует поддержку верующих, в том числе проживающих в Беларуси.

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