В Глубоком не могут продать 300-летнее здание монастыря, где останавливался Наполеон 4 28.05.2025, 9:46

2,120

Лот опять выставили на аукцион за 1 базовую.

В Беларуси на аукцион выставили здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком Витебской области. Впервые объект пытались продать за одну базовую величину в мае 2022 года. Однако за три года покупателей так и не нашлось. Очередной аукцион пройдет 11 июня на площадке «БУТБ-имущество».

Двухэтажный монастырь кармелитов относится к историко-культурным ценностям. Его построили в 1735 году. На территории размещались жилые корпуса, библиотека, госпиталь, аптека и склады. В 1812 году на несколько дней в монастыре останавливался Наполеон Бонапарт.

В 1865 году монастырь закрыли, затем на его территории построили православную церковь. До наших дней сохранилось лишь одно крыло здания из трех.

Одиннадцать лет назад суд признал здание бывшего монастыря кармелитов бесхозным и передал его в коммунальную собственность. За три года было несколько безуспешных попыток продать объект с аукциона за одну базовую величину. С 1 января 2025 года она составляет 42 рубля.

Лот включает в себя здание общей площадью 1,28 тыс. квадратных метров и земельный участок площадью 0,1001 га со сроком аренды на 40 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com