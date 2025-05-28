закрыть
28 мая 2025, среда, 11:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину

3
  • 28.05.2025, 10:05
  • 1,940
Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину

Глава Кремля близок к тому, чтобы «сжечь золотой мост».

В отношениях между США и Россией нарастает напряженность. Но Дональд Трамп пока не принял решение о новых санкциях.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, президент США дал понять, что его терпение по отношению к Владимиру Путину на исходе, предупредив его, что тот «играет с огнем», отказываясь вести серьезные мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Однако, несмотря на разочарование тем, что Путин не реагирует на его предложение перезагрузить отношения с США после мирного урегулирования, Трамп пока не решил изменить свой подход.

«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним выстроил», - заявил один из представителей администрации.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин
Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип