Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину

Politico: Трамп теряет терпение по отношению к Путину3
- 28.05.2025, 10:05
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Глава Кремля близок к тому, чтобы «сжечь золотой мост».
В отношениях между США и Россией нарастает напряженность. Но Дональд Трамп пока не принял решение о новых санкциях.
Об этом сообщает Politico.
Как отмечает издание, президент США дал понять, что его терпение по отношению к Владимиру Путину на исходе, предупредив его, что тот «играет с огнем», отказываясь вести серьезные мирные переговоры по завершению войны в Украине.
Однако, несмотря на разочарование тем, что Путин не реагирует на его предложение перезагрузить отношения с США после мирного урегулирования, Трамп пока не решил изменить свой подход.
«Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп перед ним выстроил», - заявил один из представителей администрации.