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Белорусский режим испугался ответа на учения «Запад-2025»?

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  • 28.05.2025, 10:12
  • 5,682
Белорусский режим испугался ответа на учения «Запад-2025»?

Основные маневры перенесут от границ Беларуси.

Российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут по другому сценарию. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что основные маневры перенесут от границ Беларуси.

Об этом представитель режима Лукашенко заявил 28 мая в Бишкеке (Кыргызстан) на заседании Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы приняли решение о снижении параметров [предстоящего] учения «Запад-2025» и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ», — сказал он.

Отметим, украинская сторона не раз предупреждала режим Лукашенко, что в ответ на провокации во время учений будет нанесен ответный удар. Польша заявила, что готовит учения с НАТО в ответ на российско-белорусские маневры.

Совместные стратегические учения «Запад-2025» планируется провести на территории Беларуси и РФ в сентябре этого года.

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