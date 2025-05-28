Попавший под санкции глава МВД Грузии уходит в отставку 1 28.05.2025, 10:19

1,534

Вахтанг Гомелаури

Его обвиняют в разгонах протестов.

Министр внутренних дел и вице-премьер Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.

Об этом он сообщил в обращении к общественности, сообщает «Эхо Кавказа».

Вахтанг Гомелаури был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ряда стран ЕС за жесткий разгон демонстраций в Тбилиси осенью прошлого года. Вскоре после этого грузинские власти наградили его Орденом Чести, присвоили звание генерал-полковника и повысили, назначив вице-премьером.

Гомелаури отметил, что решение об отставке далось ему непросто, но сейчас, по его словам, наступило спокойное время, когда он может уделить больше внимания своей семье.

«С 2011 года я был участником той борьбы, которую возглавил господин Бидзина Иванишвили и которая принесла нашей стране переломные изменения. Для меня ценны и служат предметом гордости все достижения, которых добилась наша страна под руководством правительственной команды. Исходя из этого, я остаюсь верен этой команде. И в будущем, в любое время, готов стать рядом с государством и правящей командой, если этого потребует необходимость», – отметил Гомелаури.

В течение нескольких лет Гомелаури возглавлял охрану Бидзины Иванишвили. С 2013 года он был заместителем министра внутренних дел, затем стал главой ведомства, возглавлял Службу государственной безопасности, а в 2019 году снова был назначен министром внутренних дел.

Ранее «Грузинская мечта» провела ряд кадровых перестановок во властных структурах и правительстве, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинской общественности. Некоторые политологи и эксперты уверены, что таким образом правящая сила готовится к местным выборам, которые должны состояться осенью, а возможно – и к новым парламентским.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com