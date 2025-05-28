Попавший под санкции глава МВД Грузии уходит в отставку

Попавший под санкции глава МВД Грузии уходит в отставку1
- 28.05.2025, 10:19
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Его обвиняют в разгонах протестов.
Министр внутренних дел и вице-премьер Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.
Об этом он сообщил в обращении к общественности, сообщает «Эхо Кавказа».
Вахтанг Гомелаури был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ряда стран ЕС за жесткий разгон демонстраций в Тбилиси осенью прошлого года. Вскоре после этого грузинские власти наградили его Орденом Чести, присвоили звание генерал-полковника и повысили, назначив вице-премьером.
Гомелаури отметил, что решение об отставке далось ему непросто, но сейчас, по его словам, наступило спокойное время, когда он может уделить больше внимания своей семье.
«С 2011 года я был участником той борьбы, которую возглавил господин Бидзина Иванишвили и которая принесла нашей стране переломные изменения. Для меня ценны и служат предметом гордости все достижения, которых добилась наша страна под руководством правительственной команды. Исходя из этого, я остаюсь верен этой команде. И в будущем, в любое время, готов стать рядом с государством и правящей командой, если этого потребует необходимость», – отметил Гомелаури.
В течение нескольких лет Гомелаури возглавлял охрану Бидзины Иванишвили. С 2013 года он был заместителем министра внутренних дел, затем стал главой ведомства, возглавлял Службу государственной безопасности, а в 2019 году снова был назначен министром внутренних дел.
Ранее «Грузинская мечта» провела ряд кадровых перестановок во властных структурах и правительстве, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинской общественности. Некоторые политологи и эксперты уверены, что таким образом правящая сила готовится к местным выборам, которые должны состояться осенью, а возможно – и к новым парламентским.