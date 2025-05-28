Власти на экс-McDonald's испытали «отжим» имущества по нашумевшему закону Лукашенко 28.05.2025, 10:22

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А теперь, похоже, нашли новую жертву.

Белорусские власти, похоже, намерены «отжать» очередную компанию с иностранным капиталом. Речь об автомобильном заводе «Юнисон» — предприятие фигурирует в списке дел об изъятии имущества, который размещен на сайте Верховного суда. Напомним, ранее чиновники по этой схеме национализировали заведения «МАК.by» — бывшие рестораны McDonald’s, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что это за предприятие

Белорусско-британская фирма «Юнисон» расположена в деревне Обчак Минского района. Она была основана в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000-м его преобразовали в «Юнисон». Там собирали авто некоторых марок, включая Ford, KIA, Samand. В 2020 году на заводе запустили производство китайских автомобилей Changan, но в октябре 2021-го его приостановили.

В июле 2022 года завод «Юнисон» попал в черный список белорусского правительства — перечень компаний, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. Зарубежной «мамой» этого предприятия была указана британская компания J&W Sanderson Limited.

Что известно о возможном «отжиме»

«Зеркало» заметило на сайте Верховного суда, что в завод «Юнисон» фигурирует в списке дел об изъятии имущества. Ранее в этот перечень попала «мама» заведений «МАК.by» — бывших ресторанов McDonald’s — компания «КСБ Виктори Рестораны».

Судя по размещенным данным на сайте Верховного суда, Госкомимущество подало иск в Экономический суд Минска. Среди заинтересованных лиц указаны завод «Юнисон» и британская компания J&W Sanderson Limited. А еще — британская фирма Carvell Group Ltd (она уже ликвидирована) и белорусская «Агрокапитал» (оказывает услуги на фондовом рынке — в том числе депозитарные, брокерские, консультационные). Ранее «Агрокапитал» помогал «Юнисону» с ценными бумагами.

Попадание в список на «отжим» означает, что власти хотят принудительно изъять объекты права собственности «по мотивам общественной необходимости в пользу Республики Беларусь». Это поясняется на сайте Верховного суда. А сам «отжим» проводят по специальному закону, который тайно появился в начале 2023 года, документ был подписан Александром Лукашенко.

Справка «Зеркала». Среди прочего Закон «Об изъятии имущества» затрагивает бизнес из «недружественных» государств и грозит иностранным инвесторам серьезными последствиями за доведение компании до банкротства или принятие мер, направленных на ее ликвидацию. В частности, управляющих предприятием с иностранным капиталом могут заменить на представителей властей или полностью его национализировать.

В Экономическом суде Минска уже прошло как минимум три заседания по делу, связанному с «Юнисон», — 12, 16 и 23 мая. Предмет обсуждения и другие подробности не сообщаются.

По данным сервиса legat.by, в апреле этого года у завода была задолженность в госбюджет — по взносам в Фонд соцзащиты населения и перед налоговой. Но в мае она была погашена.

В феврале нынешнего года в Единый госрегистр юрлиц и ИП внесли корректировки по «Юнисону» — собственник назначил или сменил руководителя компании.

Тем временем в общереспубликанском банке вакансий размещено несколько предложений от этого завода.

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