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Зеленский прокомментировал заявление Мерца об ударах вглубь России

  • 28.05.2025, 10:29
  • 1,602
Зеленский прокомментировал заявление Мерца об ударах вглубь России
Владимир Зеленский

Украинский президент рассказал, о чем будет говорить с немецким канцлером.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопрос оружия с канцлером Германии Фридрихом Мерцом во время визита в Берлин. Но никаких сигналов о снятии ограничений на использование оружия не было.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Зеленского на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Глава украинского государства подчеркнул, что находится в очень хороших отношениях с новым канцлером Германии. Зеленский ожидает более детальный разговор с Фридрихом Мерцом во время визита в Германию.

«Я ему благодарен за встречу, за приезд, за этот визит. У нас есть вещи, которые мы не смогли проговорить, потому что у нас не было такого длинного формата тет-а-тет. И мы с ним договорились, что придет момент, я приеду с визитом в Берлин, и мы проговорим. Среди всех вопросов есть и те вопросы, о которых вы говорите, но я никаких изменений относительно сигналов не слышал. Смогу, наверное, о чем-то ответить после встречи», — сказал Зеленский.

Напомним, на днях Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что теперь для Украины нет никаких ограничений по дальнобойности переданного Западом оружия.

«Нет никаких ограничений по вооружению, которое поставляется Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, и также не со стороны американцев», — сказал он.

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