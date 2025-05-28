Что изменится с новым указом о парковках 1 28.05.2025, 10:36

Нововведение затронет тарифы и не только.

Александр Лукашенко 27 мая подписал указ по упорядочению работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок. В чем суть новшеств, агентству «Минск-Новости» рассказал генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов.

— Предыдущий указ № 589 «Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок» был принят в 2006 году. Однако время идет. Исходя из новых реалий жизни, потребовалась корректировка документа, — рассказал Зырянов.

Согласно новому указу, исключается обязательное условие по оснащению платных парковок устройствами по учету времени и расчету платы, а также техническими средствами, препятствующими выезду транспортного средства с парковки в случае невнесения платы. Иными словами, больше не обязательно ставить на платных стоянках паркоматы, шлагбаумы или другие устройства, не выпускающие машину без оплаты.

На открытых парковках контроль за оплатой будет вестись с помощью специальных технических средств.

Документом также уточняются условия организации и содержания автомобильных парковок, за пользование которыми будет взиматься плата. На сегодня, согласно статистике, исправно оплачивают парковку около 40−50% автовладельцев. В будущем, когда система контроля заработает, это количество должно увеличиться.

— Порядок работы автомобильных парковок и стоянок, а также взимания платы за них будет определен Советом министров. То есть Сомин уполномочен подготовить постановление, согласно которому будут определены полномочия, введены порядок и ответственность за неуплату парковки. Предложения разработаны и переданы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, — пояснил Зырянов.

По его словам Зырянова, полномочия на определение мест и размещение платных автомобильных парковок будут переданы местным органам власти. Запланировано введение дифференцированных тарифов в зависимости от спроса на парковку. Возможно, будут введены тарифы по времени суток.

— Будет вводиться либо ответственность, либо повышенная плата за несвоевременно оплаченную парковку. Причем взыскание средств планируется осуществлять в судебном порядке, — уточнил гендиректор организации.

Сегодня в ведении ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» находятся 76 платных автомобильных парковок, рассчитанных на 5784 машино-места. Из общего количества восемь парковок, рассчитанных на 667 машино-мест, — закрытого типа.

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