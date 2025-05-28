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Зеленский ответил Лукашенко

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  • 28.05.2025, 10:40
  • 4,940
Зеленский ответил Лукашенко
Владимир Зеленский

Переговоры на территории Беларуси невозможны.

Наиболее реалистичными площадками для следующего раунда переговоров украинской и российской делегаций являются Турция, Ватикан и Швейцария, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 28 мая, пишет «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет встречу с представителями РФ, после чего Зеленский встретится с главой турецкого МИД через несколько дней.

«Турецкая сторона знает, что мы обсуждаем вопрос нескольких площадок. И что мы сделали подготовительную работу по Ватикану и Швейцарии», — сказал Зеленский.

Президент рассказал, что переговоры в Ватикане поддерживают все, кроме страны-агрессора России. Также место для переговоров предложила Швейцария, но сигналов от россиян по этому поводу нет.

Также свои площадки предлагали Африка и Мальта. В то же время Россия передала сигнал о переговорах в Беларуси. Украина выступает против этого.

«Беларусь для нас на сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси», — заявил президент Украины.

Отметим, Лукашенко несколько раз предлагал Беларусь в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией.

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