Зеленский ответил Лукашенко

Зеленский ответил Лукашенко11
- 28.05.2025, 10:40
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Переговоры на территории Беларуси невозможны.
Наиболее реалистичными площадками для следующего раунда переговоров украинской и российской делегаций являются Турция, Ватикан и Швейцария, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 28 мая, пишет «Интерфакс-Украина».
Он заявил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан проведет встречу с представителями РФ, после чего Зеленский встретится с главой турецкого МИД через несколько дней.
«Турецкая сторона знает, что мы обсуждаем вопрос нескольких площадок. И что мы сделали подготовительную работу по Ватикану и Швейцарии», — сказал Зеленский.
Президент рассказал, что переговоры в Ватикане поддерживают все, кроме страны-агрессора России. Также место для переговоров предложила Швейцария, но сигналов от россиян по этому поводу нет.
Также свои площадки предлагали Африка и Мальта. В то же время Россия передала сигнал о переговорах в Беларуси. Украина выступает против этого.
«Беларусь для нас на сегодня является страной, из которой полетели ракеты, и соответственно она является союзником страны, которая на нас напала. И войска заходили из Беларуси. Это просто невозможно в отношении Беларуси», — заявил президент Украины.
Отметим, Лукашенко несколько раз предлагал Беларусь в качестве площадки для переговоров между Украиной и Россией.