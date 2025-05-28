В Беларуси пройдет неделя бесплатных экскурсий, квестов и дегустаций 28.05.2025, 10:49

иллюстративное фото

В мероприятии примут участие более 1400 объектов туристической сферы.

В Беларуси со 2 по 8 июня пройдет акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», сообщили в Национальном агентстве по туризму.

В этом году в летнем мероприятии примут участие более 1400 объектов туристической сферы во всех регионах страны – от агроэкоусадеб, музеев и заводов до санаториев и природных заказников.

Гостям предложат:

• бесплатные экскурсии и квесты

• дни открытых дверей и мастер-классы

• дегустации национальных блюд

• специальные предложения от туроператоров.

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