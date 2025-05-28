В Беларуси пройдет неделя бесплатных экскурсий, квестов и дегустаций
- 28.05.2025, 10:49
В мероприятии примут участие более 1400 объектов туристической сферы.
В Беларуси со 2 по 8 июня пройдет акция «Вандруй. Адчуй. Натхняйся», сообщили в Национальном агентстве по туризму.
В этом году в летнем мероприятии примут участие более 1400 объектов туристической сферы во всех регионах страны – от агроэкоусадеб, музеев и заводов до санаториев и природных заказников.
Гостям предложат:
• бесплатные экскурсии и квесты
• дни открытых дверей и мастер-классы
• дегустации национальных блюд
• специальные предложения от туроператоров.