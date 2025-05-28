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Что известно о заводах, атакованных украинскими дронами

  • 28.05.2025, 11:13
  • 2,438
Что известно о заводах, атакованных украинскими дронами
Коллаж: 24tv.ua

На одном из предприятий оккупанты разрабатывают новые версии дронов.

В ночь на среду, 28 мая, в двух российских городах Дубна и Зеленоград Московской области прогремела серия взрывов. Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко указал, что неизвестные дроны попали в машиностроительный завод им. Н. П. Федорова и технопарк «ЭЛМА».

В своем Telegram-канале он отметил, что машиностроительный завод, который работает в режиме военной экономики, уже пять лет входит в состав концерна «Кронштадт» и является одним из ключевых узлов оборонного комплекса России. По его словам, это предприятие специализируется на производстве боевых беспилотников. В частности, речь идет о комплекс «Орион», который Россия использует против нашей страны. Оккупанты на заводе развернули масштабное серийное производство дронов и разрабатывают там новые версии беспилотников с увеличенными боевыми возможностями. Этот завод, несмотря на санкционное давление, наращивает выпуск дронов.

«Дубненский завод имеет цеха по обработке композитов, современные линии монтажа авионики и систем управления», - отметил Коваленко.

Другой военный объект, который попал под атаку дронов, — технопарк «ЭЛМА» в Зеленограде (в РФ этот город называют «Силиконовой долиной"). Предприятия в этом высокотехнологичном кластере специализируются на разработке мед- и робототехники, ИТ-решений, а также микроэлектроники. Там россияне изготавливают элементы и микрочипы для систем наведения и блоки управления беспилотниками.

Коваленко утверждает, что этот технопарк является одним из центров, где продолжается импортозамещение критических компонентов, которые ранее были завезены из западных стран.

Вчера беспилотники попали в завод в Татарстане, где оккупанты производят «Шахеды», а также химическое предприятие в Ивановской области.

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