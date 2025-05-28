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«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку в автобусы на границе с Польшей

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  • 28.05.2025, 11:14
  • 2,284
«Минсктранс» организовал бесплатную пересадку в автобусы на границе с Польшей

Как это работает.

В Telegram-канале «Минсктранс. Международные маршруты» появилось сообщение, согласно которому людям предоставили возможность бесплатно пересаживаться в ближайшие автобусы на белорусско-польской границе. Ранее люди, чтобы не ждать дни в очереди и пересесть поближе к шлагбауму, платили водителям дополнительно 30–50 евро.

«Белсат» узнал, как будет работать новая система и при какой задержке можно будет пересесть в ближайший к шлагбауму автобус бесплатно.

«В связи с продолжительным прохождением государственных границ Беларуси и Польши в направлении Варшавы предприятие «Минсктранс» организовывает бесплатную пересадку в стоящие впереди автобусы предприятия при наличии свободных мест для пассажиров, направлявшихся к пограничному пункту «Брест» («Тересполь») на автобусе «Минсктранса», – говорится в сообщении «Минсктранса».

Под видом пассажира «Белсат» позвонил на горячую линию «Минсктранс», чтобы уточнить, как эта система будет работать.

«У нас были такие случаи, что автобус только подъехал на границу и люди уже хотят пересесть, но тогда водители не пересаживают. Если массовая задержка на границе и стоят все автобусы, то при наличии свободных мест мы можем пересадить. Но если автобус только подъехал и небольшая задержка, то пересадки не будет. Все водители оповещены. Люди будут пересаживаться по живой очереди – кто подошел первый, тот и сядет», – пояснили на горячей линии.

Какая задержка будет считаться массовой, чтобы пассажиры могли пересаживаться, там пока не определились.

Если смотреть на чаты границы в Telegram, то кажется, что люди пока о такой возможности не узнали: почти все сообщения касаются «возьму попутчиков», «можно ли везти что-то» и «предлагаю легкий заработок».

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