Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным 7 28.05.2025, 11:20

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Президент Украины назвал условие.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любом формате для обсуждения прекращения огня в Украине. Об этом он сказал во время встречи с журналистами 27 мая, пишет агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина готова встречаться на уровне лидеров, если решение о прекращении огня может быть обсуждено сразу без предварительных технических встреч.

«Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча — мне все равно. Я готов к любому формату», — сказал Зеленский.

Также он выразил готовность к переговорам в формате Дональд Трамп — Путин -Зеленский и в формате Трамп — Путин и Трамп — Зеленский, а затем втроем.

В то же время он назвал хорошей потенциальную встречу по прекращению огня с участием делегации США, поскольку Америка может мониторить режим «ceasefire». Что касается переговоров о гарантиях безопасности, то в них необходимо принять участие европейцам.

«Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием», — подчеркнул Зеленский.

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