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Канада хочет присоединиться к программе перевооружения ЕС

  • 28.05.2025, 11:35
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Канада хочет присоединиться к программе перевооружения ЕС

Уже до 1 июля.

Премьер-министр Канады Марк Карни хочет, чтобы его страна присоединилась к программе перевооружения Европейского Союза ReArm Europe до 1 июля.

Об этом пишет CBC.

Марк Карни выразил надежду, что Канада сможет присоединиться к большому европейскому плану оборонного перевооружения до 1 июля, что станет шагом к уменьшению зависимости страны от Соединенных Штатов в сфере вооружений и боеприпасов.

Он сделал это заявление в эфире после тронной речи, в которой его правительство обязалось присоединиться к программе ReArm Europe.

В речи не было определено временных рамок, но Карни сказал, что хочет действовать агрессивно.

«Семьдесят пять центов с каждого доллара капитальных расходов на оборону идут в США. Это глупо», – сказал Карни ведущему Дэвиду Кокрейну.

Канада ведет переговоры с Европейским союзом с момента вступления Карни в должность – до весенних федеральных выборов – о присоединении к плану перевооружения Европы.

«Мы достигаем значительного прогресса в этом вопросе, и ко Дню Канады мы хотели бы видеть что-то конкретное», – сказал Карни.

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