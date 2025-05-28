Лукашенко начал оправдываться 5 Валерий Карбалевич

28.05.2025, 11:40

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Валерий Карбалевич

Реальность совершенно не совпадает с пропагандистской картиной.

Периодически возникающие социальные проблемы являются неизбежным результатом неэффективной социальной модели, побочных эффектов репрессивной политики и отсутствия обратной связи власти с обществом.

Власти сами создаю себе проблемы

Внешне кажется, что Александр Лукашенко выстроил идеальную общественную модель, в которой устранены серьезные противоречия. По официальной версии, если в стране возникают проблемы, их быстро и эффективно решает мудрая власть во главе с «патриархом мировой политики». Достигнуто полное «национальное единение» (даже придумали соответствующий праздник), о котором соседние государства и мечтать не могли.

«Наше общество от мала до велика, как говорили раньше, как никогда монолитно и едино», — заявил Лукашенко в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном Дню Победы. Народ поддерживает и доверяет власти, все недовольные либо сидят в тюрьме, либо высланы за границу. Остается жить и радоваться.

Однако суровая реальность совершенно не совпадает с пропагандистской картиной, которую рисуют официальные СМИ. Более того, периодически возникающие проблемы порождаются самой властью. Они являются неизбежным результатом неэффективной социальной модели, побочными эффектами репрессивной политики, как, например, нехватка трудовых ресурсов. Отсутствие обратной связи с обществом приводит к тому, что власть неизбежно подставляется, делая шаги, вызывающие естественное недовольство населения.

Желание доказать способность решить проблему нехватки рабочей силы за счет привлечения иностранцев вылилось в скандальную историю о «150 тысячах пакистанцев», негативную реакцию в социальных сетях.

Популистская идея борьбы с ростом цен административными методами привела к дефициту картофеля (брендового продукта для Беларуси). Репрессии против врачей, их массовая эмиграция время от времени приводят к трагическим результатам, как в ситуации с 14-летней девочкой из Ельского района, которую не удалось спасти.

Недовольство людей и реакция властей

Последствия международной изоляции Беларуси дают о себе знать. Все больше препятствий для поездок в Европу. На железной дороге поезда европейских производителей заменяют техникой советских времен. Вместо европейских «иномарок» приходится довольствоваться продукцией китайского автопрома.

И хотя, казалось бы, власти заштукатурили и забетонировали все щели, через которые может просочиться недовольство, тем не менее оно выплескивается на поверхность.

Тут мы имеем феномен социальных сетей, с которым режим пока ничего сделать не может. Наше время отличается от эпохи классического тоталитаризма, когда государственное радио и электронные СМИ работали в одном направлении, а потребители пропаганды не имели возможности высказывать свои мысли. Информационный век, как бы то ни было, многое меняет.

И здесь интересна реакция власти на проявления недовольства. Британский философ Арнольд Тойнби писал, что реакция на вызовы наиболее точно характеризует систему. Белорусская модель характеризуется тем, что здесь существует универсальный способ решения любой проблемы — насилие.

Некоторое время назад бизнесменов, не выполнивших приказ не повышать цены, просто арестовывали. Людей, критиковавших планы властей привезти в Беларусь 150 тысяч пакистанцев, заставляли каяться на видео. Следственный комитет запугивает тех, кто критикует власти и медиков за смерть 14-летней девочки.

Стали обычными, звучащими в первую очередь из уст Лукашенко, нарративы о том, что добрый и преданный власти белорусский народ подстрекают враги, «беглые», обосновавшиеся за рубежом. Однако в последнее время мы наблюдаем нечто новое. Власть начала напрямую критиковать народ, выражать недовольство его поведением.

Виноват народ

Вот, например, Лукашенко объясняет необходимость привлечения иностранцев тем, что белорусы ленивые и не хотят работать, их надо дисциплинировать с помощью узбеков, как в Речицком районе.

А еще белорусы виноваты тем, что они эгоисты, не хотят рожать детей, которые нужны государству в качестве рабочих.

23 мая во время поездки в Любанский район Лукашенко заявил:

«Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это…

…Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже… Ты видишь, «стоптались» мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем».

И вот с такими «ненормальным» народом ему приходится иметь дело.

А было время, когда Лукашенко совсем по-другому говорил о народе. Например, еще в 2006 году он едко рассуждал:

«Меня избрал белорусский народ, мудрейший народ на нашей планете... Такой народ достоин поклонения и высочайшего уважения».

Однако после 2020 года этот же самый народ друг стал плохим и неблагодарным.

Особенно Лукашенко недоволен молодежью. Она какая-то не такая, какой он хотел бы ее видеть. Лукашенко демонстрирует это недовольство регулярно. Вот только последние случаи. На субботнике 12 апреля он сказал о молодежи:

«Они сидят в этих гаджетах. Их что интересует сегодня? Короткие заголовки из трех слов, еще что-нибудь... Чем больше мата, тем смешнее и удобнее, - отметил Глава государства. - А история - это вещь серьезная: изучать надо, смотреть. Новое поколение все меньше и меньше в это окунается».

6 мая на торжественном митинге, посвященном Дню Победы:

«… Это не та молодежь, каковыми были вы - воспитанными и выросшими в труде. Наша молодежь разная. Есть прекрасные люди, понимающие, как жить. А есть, как я говорю часто, которые считают, что в телефонах, айфонах растут бананы и картошка».

Ну, а Григорий Азаренок и Евгений Пустовой не только возмутились тем, что белорусы без энтузиазма празднуют День Победы, но и буквально начали кричать на людей, мол, вам бы только картошку «жрать»...

Власти приходится оправдываться

Однако, помимо репрессий, задержаний, запугиваний и ругани, власти вынуждены предпринимать какие-то действия, чтобы снять определенную напряженность. Потому что, во-первых, свое недовольство высказывают не только противники режима, но и его сторонники, а также нейтрально настроенные простые люди.

Во-вторых, тема «150 тысяч пакистанцев» или исчезновения картофеля из магазинов попала в болезненный нерв общественного сознания. Мол, зачем нужно было высылать белорусов из страны, чтобы потом приглашать пакистанцев? Или как это мы дожили до того, чтобы картофель в Беларуси стал дефицитом?

И власть начала оправдываться. Вот так они, например, пытаются «снять» тему пакистанцев. Показательно депортировали из Беларуси двух марокканцев, которые подрались из-за девушки. Лукашенко издает указ, который предусматривает довольно жесткие рамки для трудоустройства иностранцев. Вплоть до того, что будут следить за соблюдением ими санитарных норм. Придумали уже упомянутый выше эксперимент в Речицком районе с трудоустройством узбеков. И все для того, чтобы успокоить народ, мол, все под контролем.

Такие кризисные моменты будут возникать постоянно. А в условиях жестко структурированного, иерархичного режима, чрезмерной идеологизации общественной жизни любая локальная, социальная проблема неизбежно становится политической. Со всеми неприятными для власти последствиями.

Валерий Карбалевич, «Радые Свабода»

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