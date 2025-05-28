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Лавров сделал заявление о следующем раунде переговоров Украины и России

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  • 28.05.2025, 11:41
  • 7,148
Лавров сделал заявление о следующем раунде переговоров Украины и России

И назвал условие для завершения войны.

О новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он также заявил, что Россия настаивала на «отмене дискриминационных законов» на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать, пишет УНИАН.

При этом Лавров заявил, что условием России для завершения войны является «возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины», и эти требования должны быть удовлетворены «при любой форме урегулирования конфликта».

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