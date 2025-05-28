Лавров сделал заявление о следующем раунде переговоров Украины и России

Лавров сделал заявление о следующем раунде переговоров Украины и России9
- 28.05.2025, 11:41
- 7,148
И назвал условие для завершения войны.
О новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Он также заявил, что Россия настаивала на «отмене дискриминационных законов» на встрече с Украиной в Стамбуле и будет продолжать это делать, пишет УНИАН.
При этом Лавров заявил, что условием России для завершения войны является «возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины», и эти требования должны быть удовлетворены «при любой форме урегулирования конфликта».