Newsweek: Россия засекретила бюджет

Newsweek: Россия засекретила бюджет4
- 28.05.2025, 11:45
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Военные расходы Кремля вышли из под контроля.
Российские власти продолжают скрывать все большую часть федерального бюджета на фоне стремительного роста расходов на войну с Украиной, пишет газета Newsweek (перевод — сайт Charter97.org). Почти треть всех государственных расходов теперь засекречена. В утвержденной в декабре 2024 года версии бюджета слово «секретно» упоминается 39 раз — рекордное число за последние годы.
Эксперты уверены: такая секретность — прямой показатель того, что содержание военной машины становится все дороже. «Рост скрытых расходов означает рост стоимости войны», — заявил Яннис Клуге, эксперт по российской экономике из берлинского Института международных и стратегических исследований (SWP).
Разница между общей суммой расходов, объявленной Минфином РФ, и открытыми статьями бюджета составляет 12,12 трлн рублей (примерно $152 млрд), что соответствует почти 30% всех трат. Для сравнения: в 2023 году эта сумма составляла 11,1 трлн рублей.
По словам Якова Якубовича, специалиста из Московского Национального исследовательского ядерного университета, значительная часть этих средств направляется на оборону и безопасность. В условиях «специальной военной операции», как в России называют полномасштабное вторжение в Украину, скрытые средства, вероятно, идут на содержание армии, поставки оружия и выплаты контрактникам.
«Публикация информации об этих расходах могла бы привести к новым санкциям против российских компаний, именно поэтому власти скрывают эти данные», — пояснил Якубович.
По мнению Клуге, содержание военной экономики становится все более обременительным. Рост цен на вооружение, рекрутинг и логистику означает, что каждый следующий год войны обходится бюджету дороже предыдущего. Если в 2022–2023 годах Россия могла компенсировать расходы за счет высоких цен на нефть и газ, то в 2025 году такой подушки безопасности уже нет. На фоне снижения доходов и экономического охлаждения государство может быть вынуждено прибегнуть к непопулярным мерам: сокращению расходов, увеличению заимствований или повторному повышению налогов.
Нарастающая закрытость касается не только бюджета. Власти РФ также ограничили доступ к демографическим данным. Это происходит на фоне демографического кризиса, усугубленного последствиями войны — как прямыми потерями, так и массовым отъездом граждан, избегающих мобилизации. По прогнозам, население России может сократиться почти вдвое — до 83 миллионов человек — к концу XXI века.
На фоне снижающихся доходов, демографического спада и изоляции от мировых рынков, финансирование войны становится все менее устойчивым — и может в ближайшие годы привести к экономическим потрясениям внутри страны.