Журналисты получили доступ к секретным планам российских ядерных военных баз 2 28.05.2025, 12:02

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иллюстративное фото

Документы раскрывают внутреннюю планировку баз в мельчайших деталях.

Планы секретных российских ядерных объектов открыто публиковались в российской тендерной документации и были собраны исследователями. Об этом говорится в совместном материале датского расследовательского издания Danwatch и немецкого журнала Der Spiegel.

Статью пересказывает «Радио Свобода».

Журналистам удалось проанализировать более двух миллионов документов тендеров и обнаружить среди них сотни планов базы ракетных войск стратегического назначения в городе Ясный в Оренбургской области. Документы раскрывают внутреннюю планировку баз в мельчайших деталях, включая расположение оружейных шкафов и соединяющих помещения подземных туннелей. Они описывают, где солдаты едят, спят и ходят в туалет. В тендерах говорится, где они отдыхают и какое тренировочное оборудование используют военные.

С 2020 года тендерная документация военных не должна размещаться в публичном доступе. Однако они продолжают размещаться в интернете, говорится в расследовании. Комментирующий материал бывший офицер британской военной разведки называет утечку «серьёзным сбоем в процедурах». По его словам, документы потенциально делают военные базы уязвимыми для внешних атак.

Всего Москва использует для хранения ядерного оружия 11 объектов на территории страны, говорится в материале Danwatch. За последнее десятилетия Россия расширила и модернизировала большинство из них. Снаружи они защищены комплексными системами электронного мониторинга, с дистанционно управляемыми пулёметами и гранатомётами, современными средствами противовоздушной обороны.

Однако внутренние планы таких объектов всегда были особо охраняемым секретом — у западных специалистов была планировка таких баз только из 60-х — 70-х годов. Теперь журналисты опубликовали в качестве примера план одного из этажей такой базы.

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