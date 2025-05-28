Рыбак поймал в Гродненской области огромного толстолобика 4 28.05.2025, 12:05

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Его вес — почти 25 килограмм.

Рыбалка на платном водоеме в Дятловском районе обернулась для рыбака из Слонима Ивана Молева прекрасным уловом: он выловил огромного толстолобика.

Как пишет Onliner со ссылкой на специализированный паблик «Рыбалка в Беларуси», такую крупную рыбу Иван поймал на пучок червей, все противостояние с рыбой заняло 30 минут. Вес толстолобика составил 24 870 г.

«Улов зачетный, пойдет на котлеты», — написал один из пользователей Instagram.

Родина толстолобика — реки Восточной и Юго-Восточной Азии. В Беларуси его используют для зарыбления водоемов, питается он фитопланктоном. Его вес может достигать 20—30 килограмм. Такие особи попадались рыбакам, и мы об этом уже рассказывали.

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