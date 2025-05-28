Z-блогер: Осенью экономика РФ начнет валиться 2 28.05.2025, 12:14

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России мало не покажется.

После летнего наступления России придется сворачивать войну против Украины, так как экономика вот-вот посыплется. РФ на пороге очень тяжелых событий.

С таким заявлением выступил в своем блоге российский Z-блогер Максим Калашников, передает «Диалог».

Пропагандист описал ситуацию на фронте и в экономике как «очень тревожную».

«Даже наверху заметили, что к осени в РФ разыграется очень серьезный экономический кризис, который перейдет и в социальную плоскость, и в политическую. Мы предупреждали, что нельзя вести затяжные войны на измор, это страшное бедствие! Побеждать надо быстро. Но это случилось. Мы попадаем в новую ситуацию, когда у нас может наступить истощение, грохнуть кризис. И война закончится из-за выдыхания поражением стратегическим России. Верхи видят эту опасность страшную экономического кризиса нарастающего и делают ставку на летнее наступление…

Расчет нашего противника — продержаться, пока не начнется валиться российская экономика. Даже уже «Независимая газета» написала, что «мягкая посадка» экономики, о которой говорил Путин, будет жесткой. И это уже очевидно. Уже пошли сокращения на заводах… Враг рассчитывает продержаться до того момента, когда у нас тыл экономический начнет проседать. Ставка на то, что пойдет опаснейший раскол внутри правящего бомонда РФ… Будет разрушен баланс, установленный в начале 20-х годов между клановыми группировками», — заявил Калашников.

Он уточнил, что если и Европа «проснется», то России «мало не покажется».

Z-патриот уверен, что итог летнего наступления для России будет более чем скромным. В Кремле, по его мнению, это также понимают.

«Летнее наступление будем вести «мясом»... Будем наступать штурмами пехотными, как в Первую мировую, поэтому летнее наступление, которое анонсировано как создание «буферной зоны» в Сумской и Харьковской областях, скорее всего, только растянет наш фронт. Туда будут отвлечены наши силы, мы там понесем гигантские потери. И это наступление нас не спасет, а, скорее, усугубит наступающий экономический, социальный и политический кризис», — констатировал Калашников.

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